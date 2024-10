Sebastião Melo pode se tornar prefeito com maior tempo de mandato

Reeleito no domingo, Sebastião Melo (MDB) pode se tornar o prefeito mais longevo de Porto Alegre desde a redemocratização caso conclua o mandato, que se estende até 2028. No primeiro dia após a eleição, Melo realizou um roteiro de atendimento a veículos de imprensa.

LEIA TAMBÉM: Dia seguinte à reeleição é marcado por entrevistas de Sebastião Melo à imprensa

"Um dos deveres de quem ganha a eleição é pacificar também, então, da minha parte está pacificado, está resolvido. Cumprimentei as minhas adversárias, reconheço valores nelas, e vamos tocar para frente e unir a cidade", declarou.

Questionado sobre a possibilidade de ser o chefe do Executivo da Capital pelo maior tempo desde 1985, Melo afirmou que a "responsabilidade aumenta". O prefeito também afirmou que comandará o Paço Municipal até o final do governo.

Se de fato concluir o mandato, Sebastião Melo será prefeito de Porto Alegre por oito anos, período mais longo que José Fortunati (na época PDT), que comandou o Executivo municipal por 6 anos e 9 meses (2010-2016), pois assumiu no lugar de José Fogaça (MDB), reeleito em 2008 e que renunciou à prefeitura para concorrer ao governo do Estado em 2010. Na sequência, estão Tarso Genro (PT, 1993-1996 e 2001-2002), que também renunciou, e o próprio Fogaça (2005-2010), com 5 anos e 3 meses.

Sobre este longo período à frente da prefeitura, Melo ainda defendeu que os mandatos executivos no Brasil sejam maiores e também o fim da reeleição. Explicou, porém, os motivos que o levaram a se candidatar novamente: "Eu acabei sendo levado em abril à condição de anunciar a reeleição. Depois que veio a cheia, aí, sinceramente, eu não poderia deixar de ser candidato, pois iam tentar me crucificar. Eu tinha que passar minha biografia a limpo para ganhar ou perder."

O prefeito ainda antecipou as primeiras medidas após ser reeleito. Melo afirmou que criará, entre esta semana e a próxima, um escritório de transição entre a atual gestão e a próxima. Ainda disse que viajará para Brasília em breve para tratar de pendências junto ao governo federal.

Ao Jornal do Comércio, o prefeito reafirmou os seus projetos de concessão do Dmae, algo que ele defendeu desde a eleição anterior, em 2020. Melo disse que ainda não está definido se o projeto que enviará à Câmara Municipal será de parceirização parcial do departamento ou total. "Essa decisão não está tomada", disse.

Ao longo da campanha, o prefeito afirmou o desejo de conceder parcialmente o Dmae, mantendo os serviços de drenagem urbana sob o poder público e entregando os tratamentos de água e esgoto à iniciativa privada. Apesar disso, mudou o discurso na primeira manifestação à imprensa após reeleito e apresentou a possibilidade de concessão total do departamento.