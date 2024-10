Dia seguinte à reeleição é marcado por entrevistas de Sebastião Melo à imprensa

prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) Melo foi recebido à tarde no Jornal do Comércio pelo diretor-presidente do JC Giovanni Jarros Tumelero , e pelo presidente do Conselho, Mércio Cláudio Tumelero. , realizou um giro por veículos de imprensa da Capital nesta segunda-feira (28), no primeiro dia após o resultado das urnas. Entre as agendas,, e pelo presidente do Conselho, Mércio Cláudio Tumelero.

Na visita, o prefeito reeleito da Capital comentou sobre os principais desafios e as metas da próxima gestão, que inicia no ano que vem e se estende até o fim de 2028. Melo também garantiu que cumprirá os quatro anos de mandato.

Entre as principais medidas já anunciadas, o prefeito afirmou que na próxima semana irá a Brasília tratar de questões da cidade com integrantes do governo federal. Melo ainda se comprometeu a instalar um escritório de transição entre as gestões para definir as diretrizes da adminstração 2025-2028 em Porto Alegre.