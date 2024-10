PSD tem maior "taxa de sucesso" em candidaturas a prefeito no Brasil

O PSD, sigla criada pelo ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, não é somente o partido que conquistou mais prefeituras no Brasil, com 885 municípios que serão governados a partir de 1 de janeiro de 2025. A legenda também tem a maior taxa de sucesso: das 1751 candidaturas que lançou em todo o País, elegeu 50,54%, ou seja, pouco mais da metade dos candidatos que concorreram pelo partido, venceram a eleição. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o levantamento foi feito pelo Jornal do Comércio.

Em segundo lugar nesse ranking está o PP, que teve um "aproveitamento" de 49,7% das 1926 candidaturas na disputa, o que levou a sigla a vencer em 746 municípios, obtendo o 3º maior número de prefeituras.

Na sequência, o União Brasil foi bem sucedido em 45,2% das 1.292 nomes lançados pela sigla, que terá prefeitos em 584 cidades, o quarto maior volume de municípios no Brasil. O MDB, vencedor no segundo maior número de municípios no país, 853, obteve êxito com 44,28% das 1926 candidaturas que registrou.

A quinta maior taxa de sucesso pertence ao Republicanos: das 1.107 candidaturas lançadas no país, conquistou 39,11%. Já o PL, que tem o quinto maior número de municípios, 516, teve sucesso em 34,42% das 1.499 candidaturas lançadas, colocando-se na nona posição entre os partidos mais bem sucedidos, atrás do PSB (38,33%), do PSDB (37,86%) e do Avante (34,87%). No décimo lugar está o PCdoB, único partido de esquerda entre as dez maiores taxas de sucesso, com 31,14% de vitórias entre suas 61 candidaturas. O partido governará 19 municípios a partir de 2025.

O PT, que governará 252 prefeituras, nono maior número, só conseguiu eleger 17,84% das 1.412 candidaturas, ficando com a 16ª maior taxa de sucesso, atrás de Cidadania, Podemos, PRD, PDT e Solidariedade e à frente de PV, Mobiliza, Novo, Rede, Agir, PMB, DC e PRTB. Dentre as siglas que lançaram candidaturas, PCB, PCO, PSOL, PSTU e UP não elegeram nenhum nome.