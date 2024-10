Betina Worm acompanha voto de Melo com o padrinho político deputado Zucco

Betina Worm (PL) acompanhou neste domingo (27) de eleição o voto do atual prefeito Betina disse estar “muito grata” pela indicação do PL, tendo em vista que é estreante no processo eleitoral após atuar por cerca de 20 anos como médica-veterinária do Exército. A candidata a vice-prefeita de Porto Alegre na chapa composta com Sebastião Melo (MDB),acompanhou neste domingo (27) de eleição oacompanhada de seu principal padrinho político, o deputado federal Luciano Zucco (PL). À reportagem,, tendo em vista que é estreante no processo eleitoral após atuar por cerca de 20 anos como médica-veterinária do Exército.

Sobre a campanha, a candidata afirmou que foi “completamente diferente do que imaginava que fosse”, mas que está contente com as movimentações. “Eu estou feliz porque foi uma campanha limpa, leve, alegre. Não houve o que eu esperava que poderia haver de ataques. Até houve alguma coisa, mas nada que fosse muito forte ou desestabilizante”, disse Betina.



Esta eleição de 2024 em Porto Alegre conta com um marco histórico: independente de quem for o vitorioso entre as chapas de Sebastião Melo e Maria do Rosário (PT), a capital gaúcha terá pela primeira vez uma mulher eleita ao Executivo. Abordando este assunto, Betina afirmou: “Outro privilégio muito grande, fazer parte da história. Nós mulheres, desde o início do século passado, estamos sempre numa ascendência de colocação, desde as sufragistas até agora. Eu acho que vou representar bem a mulher na administração”.



Já o deputado federal Luciano Zucco, que é presidente do Partido Liberal em Porto Alegre e indicou Betina para compor a chapa com Melo, comentou a definição do nome de sua apadrinhada política. “Ela já é há muito tempo entendedora de licitações e contratos, ou seja, gestão é a prática que ela tinha no dia-a-dia", disse. Zucco ainda completou: “Quando a gente a convidou, logicamente ela ficou muito surpresa, porque ainda está na ativa, e agora vai ter o trâmite de sair da instituição que ela ficou por mais de 20 anos”.

Betina Worm exerceu seu voto logo no momento de abertura das urnas, por volta das 8h. Depois, se encontrou com Melo para cumprir as agendas do dia. A candidata a vice acompanha a apuração de forma reservada com o atual prefeito de Porto Alegre, no Hotel Embaixador, bairro Centro Histórico. Após o resultado, ambos concederão coletiva de imprensa no local e, em caso de vitória, vão ao comitê central da campanha, na avenida Pernambuco.