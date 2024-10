Melo vota em escola na Zona Sul de Porto Alegre

Concorrendo à reeleição em Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) exerceu seu voto neste domingo (27) na Escola de Ensino Fundamental Paraíba, no bairro Aberta dos Morros, por volta das 11h.



“Hoje é fiscalizar, acompanhar e cumprimentar a todos que estiveram conosco no segundo turno. Vamos acompanhar e viva a democracia brasileira, que todos nós construímos juntos, e a democracia tem um pilar fundamental: respeitar quem pensa diferente”, disse Melo após computar seu voto na urna.

LEIA TAMBÉM: Ao se encontrarem novamente, Melo cheira café de Maria do Rosário



O candidato à reeleição ainda afirmou respeitar a sua adversária Maria do Rosário (PT) O candidato à reeleição ainda afirmou respeitar a sua adversária, mas que são dois projetos muito diferentes que se apresentam ao eleitor. “Eu conheço a Maria do Rosário desde a sua primeira eleição. Tenho por ela respeito e sei que ela também tem respeito por mim. As nossas diferenças políticas existem e é por isso que nós estamos disputando a eleição. Agora, cordialidade e tratamento elevado eu acho que deveria ser sempre na política”, falou o atual prefeito de Porto Alegre.

Melo estava acompanhado durante a votação de sua candidata a vice, Betina Worm (PL), da primeira-dama, Valéria Leopoldino, de seu filho e candidato a vereador impedido em 2024, Pablo Melo (MDB), e do deputado federal Luciano Zucco (PL).



Após votar, o candidato realiza entrevistas a veículos locais e, depois, acompanha a apuração dos votos reservadamente no Hotel Embaixador, bairro Centro Histórico. Em caso de vitória no pleito, Melo celebrará junto à sua militância no comitê central da campanha, na avenida Pernambuco.