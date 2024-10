Maria do Rosário vota no Colégio Murialdo

Acompanhada de apoiadores, a candidata Maria do Rosário (PT) votou no Colégio Murialdo por volta das 9h30min deste domingo (27). Ao contrário do primeiro turno, dessa vez, ela conseguiu exercer seu voto tranquilamente sem dificuldades. Na primeira etapa da eleição, demorou para que Maria tivesse seu nome localizado entre os eleitores.

“É um momento muito alegre para a gente chegar até aqui, poder agradecer nossa cidade. Nós já nos sentimos vitoriosas em trazer propostas para a nossa cidade e acreditamos que Porto Alegre fez, ao longo desse segundo turno, uma virada importante. Muitos eleitores que não votaram estão vindo às urnas. Eu tenho fé que as ideias que apresentamos são muito importantes para a cidade”, celebrou ao lado da vice, Tamyres Filgueira (PSOL), dizendo acreditar que há condições do município “dar a vitória ao campo popular”. “É um momento muito alegre para a gente chegar até aqui, poder agradecer nossa cidade. Nós já nos sentimos vitoriosas em trazer propostas para a nossa cidade e acreditamos que Porto Alegre fez, ao longo desse segundo turno, uma virada importante. Muitos eleitores que não votaram estão vindo às urnas. Eu tenho fé que as ideias que apresentamos são muito importantes para a cidade”, celebrou ao lado da vice, Tamyres Filgueira (PSOL), dizendo acreditar que há condições do município “dar a vitória ao campo popular”.

A petista também afirmou estar satisfeita com os questionamentos e as propostas que guiaram a campanha. "A política a serviço de colocar o que realmente importa: o cuidado com as pessoas, a atenção às crianças, creches, os uniformes nas escolas, a fila da saúde, questões muito concretas, o transporte coletivo melhor... Fizemos o debate sobre a cidade. Estou extremamente feliz ao lado da Tamyres", afirmou.

"Enfrentamos um adversário que teve muitas mentiras acontecendo no segundo turno, mas tudo isso fica para o processo eleitoral. Neste momento, eu cumprimento Porto Alegre, que tem condições de fazer a virada", acrescentou criticando o atual prefeito, Sebastião Melo (MDB), que busca a reeleição.



Ao ser cumprimentada por um eleitor com mais de 75 anos e que reside em Alvorada, cujo voto é facultativo, ressaltou sua crença na redução da abstenção. “O pessoal está vindo de Alvorada votar, estão vendo? A abstenção vai diminuir”, comentou aos presentes.



Ao sair do colégio, gravou ainda um vídeo parabenizando o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), que completa 79 anos neste domingo (27).