Melo diz em entrevista que, se reeleito, vai tratar próxima gestão como um novo início

Sebastião Melo (MDB) deu sequência, neste domingo (27) de eleição, a uma série de entrevistas a rádios de Porto Alegre. Na Gaúcha, o candidato à reeleição contou como foi sua campanha e afirmou que, se eleito, vai tratar a próxima gestão como um novo início, inclusive com a instalação de um Escritório de Transição.

Melo chegou ao estúdio logo após a sua adversária, Maria do Rosário (PT), conceder entrevista. Ao se encontrarem, os candidatos se cumprimentaram e ambos afirmaram: “viva a democracia”.Na entrevista, Melo destacou pontos que acredita que devem ser aperfeiçoados em Porto Alegre em uma eventual reeleição, como a. O candidato também disse ter respeito a sua adversária, mas que os projetos apresentados “são muito diferentes”.O atual prefeito ainda comentou o seu desempenho no primeiro turno, em que alcançou 49,72% dos votos válidos e esteve próxima de uma vitória. “Eu, mesmo que tenha feito uma belíssima votação, sou um grande defensor do segundo turno. No segundo turno você consegue clarear para o eleitor as propostas”, disse Melo.. “Não consegui andar muito pela cidade, porque as entrevistas, as gravações de programas e as agendas de prefeito demandaram muito”, disse.Após a entrevista na Gaúcha, Melo se dirige para agenda na Rádio Bandeirantes e, por volta das 11h, deve ir ao seu local de votação, em uma escola na Zona Sul de Porto Alegre, exercer o seu direito. O candidato irá acompanhar a apuração reservadamente e concederá entrevista coletiva em um hotel após o resultado.