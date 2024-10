Com temporal, Melo retorna ao cargo de prefeito de Porto Alegre

As previsões de ventos e chuvas fortes em Porto Alegre levaram o prefeito Sebastião Melo (MDB) a retornar ao exercício do cargo nesta quinta-feira (24), após se licenciar da prefeitura na segunda (21) para focar em ações de sua campanha à reeleição na Capital. Melo deve retomar o período de licença já na sexta-feira (25), à exceção de maiores ocorrências indicarem a necessidade de sua permanência no Paço Municipal. Caso não aconteçam, o vice Ricardo Gomes (PL) retornará ao cargo de prefeito em exercício de Porto Alegre. O candidato à reeleição ao Executivo da Capital utilizou suas redes sociais para comunicar a volta ao cargo. “Diante dos prognósticos, cancelei a licença e os atos de campanha para retornar à prefeitura e atuar junto ao time”, disse Melo em publicação no X, antigo Twitter.