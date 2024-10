Nomes nacionais marcam presença em Porto Alegre para auxiliar na campanha à prefeitura

Personalidades da política partidária nacional têm desembarcado em Porto Alegre, nos últimos dias, para dar um reforço final às candidaturas que disputam o segundo turno das eleições municipais e, assim, tentar garantir alguma transferência de votos dos nomes escolhidos na disputa à presidência.

Maria do Rosário , que já lamentou “ter perdido a oportunidade” de realizar ações ao lado do petista, a candidata recebeu, na terça-feira (22) a visita da presidente nacional do PT, a deputada federal paranaense Gleisi Hoffmann. Ainda que sem a força da presença do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em ações específicas da campanha de, que já lamentou “ter perdido a oportunidade” de realizar ações ao lado do petista, a candidata recebeu, na terça-feira (22) a visita da presidente nacional do PT, a deputada federal paranaense Gleisi Hoffmann.

Junto com Rosário e a vice Tamyres Filgueira (PSOL), a dirigente participou de uma caminhada pelo Centro Histórico da Capital, passando por pontos como a Praça da Alfândega e a Rua dos Andradas, junto com apoiadores e lideranças da esquerda. “Porto Alegre tem a oportunidade de eleger a primeira mulher prefeita e uma primeira mulher vice-prefeita. Mas não são qualquer mulher, são mulheres que têm compromisso com o povo, com o desenvolvimento da cidade, e com políticas públicas municipais”, disse Gleisi, em nota enviada pela assessoria de imprensa da campanha.