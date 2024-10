Michelle Bolsonaro promove evento de apoio a Melo em Porto Alegre

O candidato à reeleição ao Paço Municipal em Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) participou nesta segunda-feira (14) de um evento organizado pela ex-primeira-dama do Brasil e presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro. A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) veio ao Rio Grande do Sul para fortalecer chapas de seu partido. No caso de Melo, a sua candidata a vice, Betina Worm, integra a sigla.



“Vamos juntos trabalhar pra que a gente possa reeleger o Melo”, disse Michelle na ocasião. A ex-primeira-dama ainda destacou que o pleito deste ano na capital gaúcha terá influência sobre as eleições para presidente da República daqui dois anos."Com certeza as eleições de 2026 passarão por essa eleição do Melo e da Betina. Bolsonaro voltará a ser presidente sim", exclamou.

O discurso de Michelle foi concentrado em críticas ao governo Lula e a políticos do PT, aos quais afirmou que “não podem ganhar” em Porto Alegre. "A gente não pode deixar mais esse 'povo' governar", disse. Ainda se referiu à sigla como o "partido das trevas" que quer "destruir os valores, os princípios". A maior parte de sua fala utilizou de recursos religiosos e, em determinado momento, a ex-primeira-dama disse estar em uma "missão" que o "Senhor a colocou".

Já o atual prefeito de Porto Alegre realizou uma fala mais ponderada e sem utilizar das pautas morais e ideológicas que são a marca de Bolsonaro e seus aliados. Melo exaltou a parceria com Betina em sua chapa e agradeceu o apoio do PL. Ainda afirmou à ex-primeira-dama: “Tu, Michelle, mostrou ao Brasil que a causa das mulheres não é a causa de apenas de um partido político”, disse o candidato, em referência ao PT de sua adversária Maria do Rosário.

Além de Melo e Michelle, a senadora Damares Alves (Republicanos) marcou presença no evento e discursou ao público presente. “Por que nós escolhemos vir para Porto Alegre? É questão de honra para mulheres conservadoras vir para a cidade”, disse a senadora, que ainda afirmou o desejo de que a capital gaúcha se torne a “capital nacional da infância”. Damares também ofereceu apoio a Melo em Brasília, caso seja reeleito.



Após o evento do PL Mulher em Porto Alegre, Michelle Bolsonaro e seus aliados partem para fazer campanha nos outros três municípios gaúchos que têm candidatos do Partido Liberal no segundo turno; são eles: Canoas, com Airton Souza; Caxias do Sul, com Maurício Scalco; e Pelotas, com Marciano Perondi.