TRE divulga dados de acessibilidade nas eleições na próxima segunda-feira

o número de eleitores que se declararam com alguma deficiência é o maior da história das eleições no Brasil, chegando a 1.451.846 milhão, de um total de 155.912.680 eleitores, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número representa um aumento de 25%, na comparação com 2020. Na próxima segunda-feira (14), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) divulga os dados referentes ao Rio Grande do Sul.



Antes da divulgação dos números, a reportagem buscou pessoas com algum tipo de deficiência visual ou motora para compreender como se deu o acesso às urnas em Porto Alegre, capital com o maior número de abstenções (31,51%) primeiro turno das eleições



"Voto em uma escola perto de casa, então não tive problemas de locomoção, pois, fui caminhando. As mesárias foram atenciosas, cheguei na urna e elas colocaram um fone de ouvido para que eu conseguisse realizar o voto", conta o vice-presidente Gilberto Kemer, da Associação de Pessoas Cegas e com Baixa Visão do Rio Grande do Sul (Acergs), que tem perda total da visão.

Em 2022, Kemer realizou a biometria e informou sua condição à Justiça Eleitoral. De acordo com ele, o voto foi realizado com êxito também por outros integrantes da associação. Todas as urnas eletrônicas são preparadas para atender pessoas com deficiência visual, conforme o TSE.



Além do sistema braile e da identificação da tecla número cinco nos teclados, os tribunais eleitorais disponibilizam fones de ouvido nas seções com acessibilidade e naquelas onde houver solicitação específica. Dessa forma, o eleitor cego ou com deficiência visual recebe sinais sonoros com indicação do número escolhido e retorno do nome do candidato em voz sintetizada.

Já o voto da fundadora do Movimento Feminista Inclusivass, Carol Santos, carrega anos de luta. Para chegar até a urna com a cadeira de rodas, Carol, que é moradora do bairro Chapéu do Sol, no extremo-sul de Porto Alegre, buscou, durante anos, a instalação de uma faixa para chegar até a parada de ônibus.



“A votação em si foi tranquila, porque me colocaram no térreo, mas durante anos lutei para ter acessibilidade onde moro. Tem uma faixa que me leva até a parada principal de ônibus, mas a escola apresenta apenas o mínimo de acessibilidade. Não tem, por exemplo, piso tátil para pessoas cegas”, lamenta.



Segundo Carol, a instalação de uma rampa na escola Escola Municipal de Ensino Fundamental Chapéu do Sol ocorreu depois de um acidente. “Só instalaram a rampa depois que eu caí e quebrei o fêmur”. Procurada pela reportagem, a escola não retornou até o fechamento do material.



Segundo o TSE, o eleitor pode contar com a ajuda de uma pessoa de uma pessoa considerada de confiança. Caso seja autorizada pelo presidente da mesa receptora de votos, a pessoa poderá acompanhá-lo, ingressando na cabine de votação e até mesmo digitar os números na urna. A condição é que a presença do acompanhante seja imprescindível para que a votação ocorra e que o escolhido não esteja a serviço da Justiça Eleitoral, de partido político ou de coligação.