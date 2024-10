Sebastião Melo celebra 49,72% dos votos no primeiro turno: "extraordinária vitória"

49,72% dos votos válidos computados para Sebastião Melo (MDB), o candidato à reeleição para a prefeitura de Porto Alegre chegou por volta das 19h30min deste domingo (6) para celebrar sua votação junto a apoiadores no comitê de sua campanha. Melo enfrentará Maria do Rosário



“Queremos agradecer ao povo de Porto Alegre que nos deu uma extraordinária vitória neste primeiro turno”, disse o atual prefeito aos apoiadores presentes em seu comitê. Após, realizou coletiva de imprensa em que afirmou que buscará o apoio de Juliana Brizola (PDT) e Felipe Camozzato (Novo), que concorriam com o atual prefeito e alcançaram 19,69% e 3,83% dos votos, respectivamente.



Ainda sobre quadros que podem integrar a sua campanha de segundo turno, Melo falou que buscará conversar com Leite, com quem afirmou ter “uma relação muito boa”. Apesar da manifestação, ponderou que irá se reunir com os oito partidos que integram sua coligação nesta segunda-feira (7) para direcionar as próximas estratégias na busca pela reeleição.



Sobre o resultado que quase o levou para uma vitória no primeiro turno, o candidato reiterou aquilo que fala desde o início de sua campanha eleitoral: esta seria uma eleição decidida no segundo turno. “Sempre tivemos muita clareza, até porque eu venho de longe, de que eleição em porto alegre é sempre GreNal. Sempre tive muita consciência de uma eleição em segundo turno, e trabalhamos muito eu e a Betina para estarmos no segundo turno”, afirmou Melo. Ele também realizou diversas críticas às publicações de institutos de pesquisas eleitorais que apontavam menor margem de vantagem de sua candidatura em relação aos adversários.



O candidato à reeleição ainda saudou a primeira etapa da disputa ao Paço Municipal, e disse que as campanhas e debates foram de alto nível e espera que siga desta forma. "Vai ser uma bela eleição no segundo turno. Com o respeito mútuo meu e da minha oponente, mas temos projetos de governo muito diferentes”, afirmou o Melo.



Em determinado momento da entrevista coletiva, o candidato foi perguntado sobre possível participação mais efetiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que declarou apoio ao Melo no primeiro turno, neste próximo momento da disputa, principalmente por conta de uma eventual aparição mais forte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha de Maria do Rosário. Ele disse que Bolsonaro é “bem-vindo” e que tem ideais semelhantes aos do ex-presidente.



A festa da passagem ao segundo turno no comitê de Sebastião Melo contou com alguns momentos curiosos, como quando seus apoiadores cantaram, com ironia que queriam “de novo o ‘chinelão’ do povo”, em referência à forma que críticos da sua gestão se referem. Logo após, um chinelo de plástico gigante foi entregue para o candidato, em tom de ironia.



Por fim, Melo colocou seu chapéu de palha, artefato que tem sido marca de sua campanha, e comemorou o resultado com apoiadores ao som de seus jingles de campanha.