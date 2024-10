Proporção de 2º turno para prefeito é a menor desde 2008

A proporção de cidades que terão disputa de segundo turno nestas eleições é a menor desde 2008. Dos 103 municípios brasileiros com mais de 200 mil eleitores, 52 terão nova votação no dia 27 de outubro, o que é equivalente a 50,5%.

Nos últimos 20 anos, o percentual médio de disputas de segundo turno para prefeito foi de cerca de 60%. A única exceção foi o ano de 2008, quando só 30 das 77 cidades na época com mais de 200 mil eleitores não definiram seus prefeitos no primeiro turno, o que equivale a 39%.

Em Porto Alegre, as únicas eleições que não tiveram segundo turno - instituído pela Constituição Federal - foram as de 1996 e de 2012, quando saíram vitoriosos Raul Pont (PT), com 53,71%, e José Fortunati (na época, PDT), com 65,2%, respectivamente.

Entre as capitais, 15 terão nova votação em 27 de outubro. É o caso de São Paulo, que teve uma disputa muito acirrada entre os três primeiros colocados. Ricardo Nunes (MDB), que teve 29,48% dos votos válidos, enfrentará Guilherme Boulos (PSOL), que teve 29,07%. Pablo Marçal (PRTB) ficou de fora, com 28,14%.

Porto Alegre terá a disputa em segundo turno entre Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT), que conquistaram 49,72% e 28,28% dos votos válidos, respectivamente.

Outras 11 capitais já definiram o próximo prefeito. Apenas Brasília (DF) não está na lista, já que não participa das eleições municipais.

Ao contrário do que acontece nas cidades com menos eleitores - em que é necessária apenas a maioria simples para vencer -, os candidatos de municípios com mais de 200 mil eleitores só conseguem encerrar a disputa no primeiro turno caso alcancem a maioria absoluta dos votos (metade mais um).