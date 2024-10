Campanhas de segundo turno iniciam nesta segunda-feira

Após os resultados do primeiro turno das eleições municipais de 2024 serem divulgados na noite deste domingo (6), a população dos cinco municípios gaúchos com mais de 200 mil eleitores terá de retornar às urnas para votar para prefeito em 27 de outubro. As campanhas podem ser retomadas a partir de 24 horas após o encerramento da votação, ou seja, às 17h desta segunda-feira (7). Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria terão segundo turno. No caso da disputa na Capital, Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) iniciaram o dia posterior à votação com entrevistas a veículos de comunicação. Candidato à reeleição, Melo obteve 49,72% dos votos válidos deste domingo e retornou ao cargo de prefeito na segunda, após período de licença para se dedicar à campanha. Em entrevista concedida à Rádio Gaúcha, afirmou estar satisfeito com o resultado alcançado. "Eu já trabalhava com a ideia de um segundo turno, sempre mantive meus pés no chão quanto a isso. Agora se inicia uma nova eleição dentro da eleição", disse o atual prefeito. Sobre os próximos movimentos da campanha, Melo afirmou em entrevista coletiva após o resultado do pleito que se reunirá com os oito partidos que compõem sua coligação para traçar as estratégias. O candidato ainda disse que buscará o apoio de forças políticas do Estado para sua candidatura, como o governador Eduardo Leite (PSDB) e os adversários no primeiro turno Juliana Brizola (PDT) e Felipe Camozzato (Novo). Maria do Rosário, que alcançou 26,28% dos votos válidos, também concedeu entrevista coletiva a emissoras da Capital. À Rádio Gaúcha, a petista exaltou o alto número de abstenções na eleição em Porto Alegre, de 31,51%, e também se mostrou identificada com a candidatura de Juliana Brizola, com quem se declarou aberta para uma possível aliança no segundo turno. “A decisão de Juliana será importantíssima, e eu quero somar ao que ela conquistou”, destacou a candidata. A petista ainda sublinhou o fato de que terá mais tempo de propaganda eleitoral gratuita na TV. No primeiro turno, Rosário tinha 2 minutos e 19 segundos, contra 5 minutos e 36 segundos do atual prefeito. “Eu estou muito segura do programa que apresento à cidade. Diferentemente do que o candidato Melo diz, eu não preciso de um Banco Central, eu tenho que ter o desenvolvimento na cidade. Na gestão atual, do ponto de vista da economia, eu observo uma perda de potência para a Região Metropolitana e demais cidades-polo e para o Brasil”, disse a candidata em entrevista. Os movimentos de campanha podem ser retomados a partir das 17h desta segunda, e as propagandas eleitorais gratuitas em rádio e TV voltam a ser veiculados na próxima sexta-feira (11) e se estendem até 25 de outubro. O tempo de duração é de 20 minutos, dividido em dois blocos de 10 minutos para o programa de cada candidato. Além disso, até 24 de outubro as candidaturas podem ter propaganda eleitoral paga na internet e realizar comícios. Ainda há o prazo em 26 de outubro, véspera do segundo turno, para os candidatos realizarem movimentos de campanha e distribuírem materiais eleitoreiros.