Maria do Rosário chama PDT a apoiar a coligação

Eleitores e militantes dos partidos que compõem a coligação da petista Maria do Rosário (PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede) acompanharam a apuração em frente ao comitê no bairro Cidade Baixa, em um clima festivo, mas com boa dose de preocupação. O clima tenso se manteve até por volta das 19h, quando a notícia de que a petista estava no segundo turno das eleições para Porto Alegre, arrancando gritos daqueles que se aglomeravam em frente ao comitê.



Logo que houve a garantia de continuar na disputa, a candidata falou à imprensa, festejando a conquista e agradecendo os eleitores. "A maioria do povo de Porto Alegre não quer Melo na Prefeitura. Agora, vamos ter mais tempo de mostrar que Melo não tem projeto para a cidade”, disse. A declaração da petista teve outros dois focos: as chamadas ao PDT para compor no segundo turno e aos eleitores que se abstiveram de votar.

LEIA MAIS: Maria do Rosário exalta campanha e diz que estará no 2º turno

"Quero abraçar e cumprimentar com muito respeito a campanha da Juliana Brizola e o projeto que tão bem representou o seu avô e a sua própria história, como uma mulher que faz um trabalho muito vinculado à nossa cidade”, disse, em um claro chamamento à pedetista para se unir em uma frente contra o prefeito Sebastião Melo (MDB). A petista também se dirigiu ao eleitor que não foi votar, destacando a importância de participação neste momento da cidade. “Não se trata de uma escolha para os próximos quatro anos. É a abertura de um ciclo de dez, quinze para uma cidade que passou pela tragédia, diante de uma dificuldade administrativa”, ressaltou.



Do alto do caminhão, a petista dirigiu-se aos eleitores que ocupavam a rua, lembrando que este domingo se revelou como “o dia da democracia e do amor por Porto Alegre”. Ela também lembrou que sua campanha, embora tenha tido metade do tempo do concorrente em rádio e TV, foi possível ir a todos os bairros, escolas, comunidades, resgatando a força da cidadania. “A cidade acreditou em si própria. E começamos a construir essa vitória quando chamamos partidos da frente democrática.



O dia da candidata começou no início da manhã, em um café da manhã com apoiadores, no Chalé da Praça XV, no Centro da Capital, onde dezenas de apoiadores e nomes históricos do partido e de correntes da esquerda marcaram presença desde as 7h. A partir das 17h30, a candidata acompanhou o resultado junto com sua vice, Tamyres Filgueira, do ex-prefeito Raul Pont, do ex-governador Tarso Genro e da deputada Sofia Cavedon. Em seu pronunciamento, Tamyres destacou que a coligação que vai para o segundo turno representa “o povo, a cultura, as comunidades e os LGBTs”. “É a maioria que quer fora Melo”, disse, sendo seguida em coro por todos que acompanhavam os discursos.



Também discursou o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edegar Pretto. O petista disse que “uma cidade que tem Olívio Dutra, Tarso Genro e José Fortunati não perde uma eleição para quem abandonou Porto Alegre”, referindo-se ao atual prefeito. Já Fortunati lembrou que Maria do Rosário representa “a Porto Alegre da militância e das políticas sociais”. “Estamos vivos, com energia. Enfrentamos a máquina pública.” Por sua vez, o ex-governador Tarso Genro lembrou que a cidade atravessa um momento em que é preciso ultrapassá-lo com ousadia política. Ele também elogiou a candidata pedetista, dizendo que o brizolismo também irá derrotar “a extrema direita radical e bolsonarista”. No final dos discursos, Maria do Rosário chamou um pedetista a subir ao caminhão com a bandeira do PDT.