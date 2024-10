Em Porto Alegre, 345.544 eleitores não foram votar no pleito municipal

Em Porto Alegre, 345.544 eleitores não foram votar neste domingo de eleição, o que representa 31,5% do total de eleitores registrados na cidade, que é de 1.096.620. O número é superior aos votos conquistados por Sebastião Melo (MDB), candidato à reeleição que chegou à frente no primeiro turno com 345.420 votos – 124 a menos que as abstenções. Maria do Rosário (PT), segunda colocada, recebeu 182.533 votos.