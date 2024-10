Saúde, educação, segurança: conheça as propostas de candidatos para Porto Alegre

Os planos de governo definem os principais objetivos de candidatos para uma eventual gestão, caso sejam eleitos. Sendo assim, o Jornal do Comércio separou as propostas dos postulantes à prefeitura de Porto Alegre em dez tópicos de interesse público: prevenção de enchentes, saúde, educação, segurança pública, habitação, mobilidade urbana, emprego e renda, cultura, meio ambiente e ações para a população idosa. O site de consultas de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza os planos de governo na íntegra. Assunto mais debatido em 2024 entre candidatos ao Paço Municipal, a prevenção contra enchentes é amplamente abordada nos planos de governo. Um projeto que é quase unanimidade entre os postulantes à prefeitura é a colocação de geradores de energia nas casas de bomba. Outro assunto que tem adeptos e contrários é o da recriação do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), algo que alguns candidatos defendem e outros não. Na área da saúde, as propostas focam na diminuição das filas de atendimento em Porto Alegre. Há candidatos que propõem construção de novas unidades de saúde e reforma das já existentes. Outros planejam realizar mutirões para sanar a questão das filas. Também se fazem presentes nos planos de governo projetos relativos à saúde mental e ao tratamento de pessoas com deficiência. Quanto à educação, o principal tema é o déficit de vagas em creches para crianças de 0 a 3 anos, algo que candidatos pretendem zerar em uma eventual gestão. Além disso, alguns pretendem aumentar a oferta de escolas em tempo integral na rede municipal de ensino. Outro assunto abordado é o das escolas cívico-militares, em que há candidatos favoráveis ao modelo e outros contrários. Outro assunto destacado é o da segurança pública, em que prefeitos têm o comando das Guardas Municipais (GM). Assim, muitas das propostas para Porto Alegre são relativas à atuação desta instituição. Os candidatos apresentam projeto de integração das forças de segurança com as esferas estadual e federal e de fortalecimento do uso da tecnologia neste setor. Para a habitação, há propostas de fortalecer a política de regularização fundiária e também o Departamento Municipal de Habitação (Demhab). Alguns candidatos propõem utilizar imóveis ociosos - ou seja, sem função social - para este fim. Também planejam dar sequência aos projetos de habitação já existentes no município, como o Compra Compartilhada. Na mobilidade urbana o centro das atenções dos candidatos está na privatização da Carris. Há propostas de revisar o contrato firmado na atual gestão, e outras de dar sequência a esta medida. Além disso, se destacam propostas de tecnologia, como o aumento da frota de ônibus elétricos e a aprimoração dos aplicativos de horários e trajetos do transporte público. Já para o emprego e renda a maioria dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre apresenta propostas de economia criativa e inovação. Alguns apontam para o objetivo de reduzir tributos como forma de aumentar a empregabilidade. Estão muito presentes também projetos para o bairro 4º Distrito, que vem aumentando o seu número de empreendimentos nos últimos anos. Para a cultura, muitos candidatos destacam a elaboração de um calendário de eventos para Porto Alegre. Além disso, sinalizam nos planos de governo para a criação de mais espaços culturais na cidade e para a realização de parcerias para a promoção de eventos. O tema do meio ambiente se relaciona com a da prevenção de enchentes, tendo em vista os recentes eventos climáticos extremos que atingiram Porto Alegre e o Rio Grande do Sul. Nesta área, os planos de governo apresentam propostas relacionadas à gestão de resíduos e à arborização da cidade. Também constam projetos de transição energética e de incentivo à adoção de telhados verdes.