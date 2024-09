Conheça as propostas dos candidatos de Porto Alegre para a cultura

Tema fundamental para o desenvolvimento e a preservação da identidade de uma cidade, a cultura é abordada nos planos de governo dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre. Se fazem presentes propostas como a elaboração de um calendário de eventos, a criação de mais espaços culturais e a realização de parcerias - seja com privados ou a comunidade - para a promoção de atividades na cidade.

Disputando a reeleição, Sebastião Melo (MDB) quer realizar ações para descentralizar a cultura nas comunidades e bairros e levar o tradicionalismo e a cultura afrogaúcha para as programações de escolas. Além disso, planeja concluir os serviços de revitalização do Paço Municipal e implantar o Museu de Arte de Porto Alegre no espaço. Outras propostas são a de instalar o Complexo Cultural do Porto Seco através de Parceria Público-Privada (PPP) e desenvolver projetos para a criação dos museus do Negro, Étnico da Cultura Gaúcha e do Carnaval.



Já Maria do Rosário (PT) pretende implementar um ciclo de investimentos públicos para o setor e recuperar os fundos municipais de cultura. A petista ainda quer realizar nova Conferência Municipal da Cultura para debater os novos planos municipais de Cultura e de Economia Criativa e Solidária. Maria também propõe realizar Parcerias Público-Comunitárias, a fim de utilizar prédios públicos ociosos para atividades culturai promover a cogestão com os agentes da cultura dos espaços e equipamentos culturais de Porto Alegre.



A candidata do PDT, Juliana Brizola foca em recuperar e restaurar os espaços, obras e acervos danificados pelas enchentes de maio, realizar modificações nos edifícios culturais para que possam resistir a eventuais futuras inundações e estabelecer locais temporários para exposições e eventos enquanto os serviços de recuperação são realizados. Brizola também propõe acelerar os processos de digitalização de coleções e criar um espaço de multipalcos, em PPPs para uso da arte e da cultura.



O plano de governo de Felipe Camozzato (Novo) destaca a divulgação de um calendário de eventos do município e a firmação de parceria na promoção de um novo centro de eventos de grande porte. Também quer promover estudos técnicos para a viabilidade de PPPs em espaços públicos como a Orla de Ipanema e o Sambódromo de Porto Alegre.



Fabiana Sanguiné (PSTU) defende o apoio estatal para a criação e difusão da cultura popular e a construção de espaços artísticos em bairros da cidade. Também se posiciona contrária às privatizações na área cultural e pretende reestatizar equipamentos do setor concedidos à iniciativa privada.



Concorrendo pela UP, Luciano Schafer propõe a revitalização dos espaços culturais e a construção de uma feira voltada à cultura indígena. Também tem projetos de realizar festivais e feiras, promover um calendário cultural e parceriais com outras cidades e países para intercâmbios culturais e valorizar as escolas de samba da Capital. O candidato ainda defende a criação de TV e rádio municipais e estimular a estruturação de meios de comunicação popular.



Quanto ao candidato do PRTB, Carlos Alan quer fortalecer ações conjuntas das esferas municipal, estadual e federal na cultura. Outras propostas são a de implantar feira de artes, artesanato e comidas típicas e de criar um espaço pluricultural na cidade. Defende ainda a elaboração de um calendário das manifestações culturais de Porto Alegre.



O candidato César Pontes (PCO) não apresenta em seu plano de governo propostas específicas para a cultura.