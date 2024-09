Investigação de ataque a comício do PT em Bagé passa para delegacia do crime organizado

Um ataque a tiros ocorrido durante comício do PT em Bagé, no domingo (15), está sendo investigado pela Delagacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) do município. Em análises preliminares, a Polícia Civil classifica o fato como tentativa de homicídio.

Uma das vítimas, o candidato à prefeitura de Bagé e deputado estadual Luiz Fernando Mainardi (PT) se manifestou em suas redes sociais após a ocorrência para tranquilizar apoiadores e afirmar a manutenção de sua candidatura. “Nós vamos continuar nossa campanha com toda tranquilidade que nós construímos na campanha até aqui. Quero conclamar a nossa militância para que fique tranquila”, disse o petista em vídeo.

Mainardi disse que cerca de 800 pessoas participavam do comício quando um indivíduo se dispôs em sua direção, disparando de 3 a 5 tiros e gravando o ataque com celular em vídeo. Nenhuma pessoa presente teve ferimentos graves, e o criminoso fugiu do local sem ser identificado.

Além do ataque a tiros, a Polícia Civil investiga um roubo circunstanciado, ocorrido na sexta-feira (13), contra candidatos das eleições de Bagé. Em nota à imprensa, a delegacia responsável pelos casos afirma: "são dois fatos muito graves e cometidos em áreas de distritos policiais diversos. Assim, buscando uma apuração conjunta, com apreciação unificada das provas, a atribuição para investigação foi deslocada para a Draco/Bagé".

O comunicado ainda diz que a polícia trabalha para esclarecer a autoria e motivação, a partir de buscas de imagens e relatos de testemunhas. Conforme a delegacia, todos os detalhes da investigação estão em sigilio neste momento.

À reportagem do Jornal do Comércio, Mainardi disse não ter condições de afirmar, mas que suspeita de motivação política no ataque. O candidato à prefeitura de Bagé afirmou que irá aguardar as investigações da polícia para saber quem cometeu o crime e o que motivou a ação. Para eventuais novos ocorridos, o petista reforçou a sua segurança particular e entrou em contato com o secretário estadual da Segurança Pública, Sandro Caron, para que haja apoio na proteção a ataques desta natureza.