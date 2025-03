PSOL oficializa convite à Manuela d'Ávila para filiação

O PSOL oficializou o convite à ex-deputada federal Manuela d’Ávila para filiação à sigla. A política está sem partido desde novembro do ano passado, quando deixou o PCdoB, onde disputou todas as suas eleições, após desentendimentos internos.



Em reunião no gabinete do vereador Roberto Robaina (PSOL), foi discutido o ingresso de Manuela no partido, assim como o cenário atual da política brasileira. Segundo a deputada estadual Luciana Genro (PSOL), que também esteve presente, foi destacada “a importância de ter uma esquerda independente, que não esteja subordinada ao governo”. Robaina também ressaltou que foi comentada a necessidade de construir uma posição que trilhe o seu próprio caminho. Também estiveram presentes na reunião a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL) e a presidente estadual do partido Gabriela Tolotti (PSOL).

LEIA TAMBÉM: Governo do RS buscará reverter vetos de Lula ao programa de dívidas dos estados



De acordo com Luciana, esse convite já havia sido conversado durante as Eleições Municipais de 2024, quando Manuela manifestou sua vontade de ser filiada a um partido novamente. A deputada estadual afirmou estar “bastante otimista” em relação à vinda de d’Ávila à sigla, pensamento que também é compartilhado por Robaina. Segundo ele, Manuela pode ser candidata a algum cargo no futuro, ainda que isto não esteja no seu horizonte no momento.



Em nota, a ex-deputada declarou: “Fico feliz com o convite, mas estou ainda refletindo sobre minha filiação partidária. Não tenho decisão sobre concorrer ou não, por isso não tenho pressa”.