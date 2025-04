Câmara de Novo Hamburgo aprova criação do Dia do Patriota no aniversário de Bolsonaro

A Câmara de Novo Hamburgo aprovou, nesta quarta-feira (2), a criação do Dia Municipal do Patriota, em 21 de março, mesma data do aniversário do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). A proposta, de autoria do vereador Juliano Souto (PL), recebeu 7 votos favoráveis e 6 contrários. Pelo regimento interno da Câmara de Novo Hamburgo, os projetos precisam ser aprovados em plenário duas vezes. Assim, a matéria de Souto deve ir para apreciação dos parlamentares na próxima sessão deliberativa. Se aprovada novamente, desta vez em segundo turno, a proposta segue para a sanção ou veto do prefeito Gustavo Finck (PP). Votaram a favor da criação do Dia do Patriota os vereadores Deza Guerreiro (PP), Giovani Caju (PP), Ico Heming (Podemos), Ito Luciano (Podemos), Joelson de Araújo (Republicanos), Juliano Souto (PL) e Ricardo Ritter (MDB). Foram contra o projeto os vereadores Daia Hanich (MDB), Eliton Ávila (Podemos), Enio Brizola (PT), Felipe Kuhn Braun (PSDB), Nor Boeno (MDB) e Professora Luciana Martins (PT).