Ministério da Reconstrução é encerrado no Rio Grande do Sul com balanço

A Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, criada em maio pelo governo federal para, perde o status de Ministério a partir desta quinta-feira (12). Um(11) pelos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Reconstrução, Paulo Pimenta, em Porto Alegre.

Com o fim nesta quinta-feira da Medida Provisória que instituiu a criação do Ministério, a. Pimenta, que vinha comandando a pasta, retornará ao comando da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom/PR).diante da tragédia climática. Entre as iniciativas feitas desde maio, além do socorro imediato às vítimas, estão a implementação do Auxílio Reconstrução , liberação de recursos para empresas, reconstrução de estradas e outros.