Governo federal abre escritório em Porto Alegre

Foi instalado ontem um escritório de monitoramento do governo federal em Porto Alegre para centralizar as ações da União no enfrentamento às enchentes. Em sede da Caixa Econômica Federal, localizada na avenida Independência, uma via mais elevada, os ministros montaram um "QG" governamental onde devem ocorrer reuniões para coordenar as ações.

"Tudo exige uma organização junto com o governo do Estado, com as prefeituras, com o comando do 3º Exército", afirmou o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT), que deve coordenar o núcleo interministerial na capital gaúcha.

Estão no Rio Grande do Sul representantes, além da Secom, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério dos Transportes do Brasil (com o ministro Renan Filho), Ministério da Saúde (ministra Nísia Trindade), Integração e Desenvolvimento Regional (ministro Waldez Góes), Casa Civil, Defesa Civil, Secretaria Especial de Assuntos Federativos, Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

"Às vezes, precisa de 10, 20 ministérios para atender uma demanda, como já aconteceu no Vale do Taquari (no ano passado), e agora mais ainda", afirmou Waldez Góes, ministro do Desenvolvimento Regional.

Titular da Saúde, Nísia Trindade disse ser importante demonstrar que o governo federal está auxiliando nas ações: "O escritório significa demonstrar não só o compromisso do governo federal, mas o nosso papel de organização de esforços tão importante nos municípios".

O governo federal deverá passar a deliberar não só a liberação dos recursos necessários para a reconstrução do Rio Grande do Sul, como as ações específicas de cada pasta e o recebimento das demandas dos prefeitos municipais e do próprio governo do Estado.