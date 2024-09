Nomes de urna relacionados ao meio militar são maioria em disputa a vereador em Porto Alegre

Cerca de 20% dos 517 candidatos a vereador em Porto Alegre em 2024 têm seu nome de urna relacionado a ocupações diversas, salientando aspectos profissionais ou sociais dos concorrentes à Câmara de Porto Alegre. São professores, doutores, comerciantes e prestadores de serviço, além de nomes relacionados a bairros ou causas. O levantamento visual foi feito pelo Jornal do Comércio, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral.

Dentro desse universo, a maioria - praticamente um quarto - é relacionado ao meio militar e da segurança pública: são 24 candidatos cujos nomes de urna citam patentes do Exército, como soldado, capitão, tenente, coronel, comandante; e ligados a cargos na área de segurança pública, como delegado, inspetor, comissário e agente.

Em segundo lugar, “professor” é o termo mais presente: são 17 candidatos dentre os outros com nomes de profissão.

O setor de comércio e serviços também é bastante presente dentre os nomes, com 14 representantes: são candidatos que citam borracharias, padarias, bares e restaurantes, com espaço até para motoboy e motorista de aplicativo – possivelmente populares e conhecidos justamente pelo vínculo com esses estabelecimentos ou serviços.

Áreas como saúde e esportes também estão representados, com “doutores”, enfermeiros, e treinadores. Outros 10 candidatos têm nomes ligados a bairros e regiões de Porto Alegre, mencionando Restinga, Zona Norte, Sarandi e IAPI.



Candidaturas coletivas têm crescimento de 150% na Capital

As candidaturas coletivas, que unem ativistas e atuantes por causas diversas e são encabeçadas por um nome único, tiveram um crescimento expressivo em Porto Alegre desde a eleição passada: se em 2020 eram quatro candidatos na disputa, na eleição atual são 10 grupos que pleiteiam uma vaga na Câmara Municipal.

Apesar de não haver, na legislação, a possibilidade do registro de candidaturas coletivas, na prática, elas resultam de um acordo interno que escolhe um nome específico para representar o grupo e ser o titular da vaga legislativa. No caso de ser eleito e precisar se afastar por algum motivo, quem assume é o suplente, e não outro membro do coletivo.