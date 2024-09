Feira cultural organiza debate com candidatos à prefeitura de Porto Alegre

10 Setembro 2024

A feira Me Gusta, que busca promover a arte, moda, gastronomia e variedades, celebra sua edição de número 80

A feira Me Gusta, que há mais de uma década busca promover atividades culturais e divulgar o trabalho de pequenos empreendedores da capital gaúcha, contará com uma edição especial neste domingo (15). A edição de número 80 do projeto contará com a presença dos principais candidatos à prefeitura de Porto Alegre, que participarão de uma roda de conversa sobre o futuro da cidade. O evento está marcado para às 13h e contará com uma vasta programação cultural, como DJs e artistas de MPB e outros ritmos latinos. Além disso, às 18h, está marcada a roda de conversa dos principais candidatos à prefeitura de Porto Alegre. Estão confirmados nomes como Sebastião Melo (MDB), Maria do Rosário (PT), Juliana Brizola (PDT), Felipe Camozzato (NOVO), Carlos Alan (DC), Fabiana Sanguine (PSTU), Luciano do MLB (UP) e César Pontes (PCO). A feira Me Gusta vai acontecer no dia 15 de setembro, das 13 às 22h, na Praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa. Confira a programação completa:• 13h - DJ Jeff Pires - Black Music & R&B• 14h - Ciro & Lucas Ferrera - MPB & Milongas• 16h - Venise Trio - MPB & Brasilidades• 18h - Roda de Conversa com os candidatos a Prefeitura de Porto Alegre • 20h - Camaleón - Cumbia, Reggaeton & SalsaPara mais informações, acesse o Instagram (@feiramegusta).