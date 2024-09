Realocações de seções atingidas pela enchente serão divulgadas no dia 10

Após as enchentes de abril e maio atingirem seções eleitorais no Rio Grande do Sul, alguns locais de votação terão de ser realocados. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) planeja divulgar as trocas na terça-feira da próxima semana, dia 10 de setembro. Em entrevista coletiva concedida no início de agosto, o presidente do TRE-RS, Voltaire de Lima Moraes, afirmou que as novas localidades serão amplamente comunicadas pela Corte, a fim de evitar abstenções nas eleições municipais de 2024, cujo o primeiro turno está marcado para 6 de outubro. Conforme Moraes, todas as seções alteradas terão um banner comunicando o local antigo e para onde foi. O presidente do TRE-RS também informou na ocasião que serão menos realocações do que estavam previstas no momento mais crítico da catástrofe climática. Moraes citou o exemplo de escolas municipais e estaduais - espaços tradicionalmente usados como locais de votação - que foram reconstruídas após a tragédia.