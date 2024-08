Realocações de sessões serão notificadas até setembro, afirma presidente do TRE

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul trabalha com a meta de notificar até o início de setembro o local de votação para eleitores cujas respectivas sessões eleitorais foram atingidas pelas enchentes de maio. Conforme o presidente do TRE, desembargador Voltaire de Lima Moraes, as informações relativas às novas localidades serão amplamente disseminadas para garantir a presença de eleitores no pleito municipal deste ano e evitar abstenções.

"Toda vez que uma sessão eleitoral for alterada haverá um banner comunicando o local antigo e para onde ela foi, e com ampla divulgação nas zonas eleitorais", disse Moraes, em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (8).

Em relação às mais de 6 mil urnas eletrônicas danificadas em razão da catástrofe climática, o presidente do TRE afirmou que representantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estiveram no Estado nesta semana e garantiram a troca dos aparelhos. "A substituição (das urnas danificadas) será imediata e eles (representantes do TSE) simplesmente referendaram aquilo que nós tínhamos conseguido", disse o desembargador.

Questionado sobre a atuação do Tribunal no combate à desinformação nas eleições municipais de 2024, Voltaire de Lima Moraes afirmou que o TRE-RS trabalha com um Comitê de Enfrentamento à Desinformação. Os eleitores e partidos políticos que se depararem com informações falsas também poderão notificar o Tribunal para que este analise o caso.

Outra preocupação do TRE-RS é em relação ao respeito dos partidos à cota de gênero. Para tal, o Tribunal lançou, no início de julho, o Comitê Combate à Fraude de Cotas de Gênero para garantir a participação feminina nas eleições.

O Rio Grande do Sul se consolida como 5º maior colégio eleitoral do Brasil, com 8.682.742 eleitores espalhados pelos 497 municípios gaúchos. Além disso, o Estado conta com 8.012 locais de votação e 27.689 sessões eleitorais.