Justiça Eleitoral gaúcha está presente na Expointer 2024

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) está presente na 47ª edição da Expointer em estande de 50 metros quadrados, localizado no Pavilhão Internacional do Parque de Exposições Assis Brasil.

No local, servidores da instituição fornecem informações gerais aos eleitores, especialmente sobre como votar nas eleições municipais 2024. O espaço conta com duas Urnas Eletrônicas para que o público possa interagir, fazendo uma votação em candidatos fictícios e criando familiaridade com o equipamento.



As pessoas que forem ao local também terão acesso a um totem interativo onde, além de conhecer a história da Justiça Eleitoral, também é possível consultar a situação do título eleitoral de cada cidadão. O estande abriu no início do evento, dia 24 de agosto, e fica até o seu término, no dia 1º de setembro, com atendimento sempre das 9 às 19 horas.