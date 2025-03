TRE lança campanha de cadastramento biométrico

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul lançou nesta segunda-feira (24) a campanha "Sua digital, nossa cidadania", de incentivo ao cadastramento biométrico no Estado. Até o momento, 84,05% da população gaúcha apta a votar está cadastrada, o que corresponde a 7,285 milhões de pessoas.

"É importante que, enquanto não há filas no atendimento, os eleitores busquem fazer a biometrização de imediato", ressaltou o presidente do TRE, desembargador Voltaire de Lima Moraes, ao destacar que a procura pelo serviço cresce em anos eleitorais. Portanto, em 2025, por não ter eleições, há maior facilidade no acesso ao cadastramento.

O registro biométrico busca facilitar o processo de identificação dos eleitores nas urnas, para que estes não necessitem de outros documentos de identificação ao votar. Também é uma forma de maior precisão para reconhecer cada cidadão no comparecimento à urna.

Para cadastrar a biometria, o eleitor precisa comparecer presencialmente ao cartório eleitoral de sua região e levar documento oficial com foto e comprovante de residência. Nos casos de pessoas que irão realizar o primeiro título eleitoral, é necessário que elas portem o Registro Geral (RG).

pessoa pode consultar se tem ou não o cadastro biométrico diretamente na plataforma digital da Justiça Eleitoral, o JE Digital O agendamento para o cadastro pode ser realizado no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (agendamento.tre-rs.jus.br) ou diretamente nas zonas eleitorais. O cadastramento está disponível em todos os municípios do Rio Grande do Sul, nos 165 cartórios eleitorais existentes no Estado.

Durante o lançamento da campanha de incentivo à biometria, o presidente do TRE-RS apontou para a possibilidade de os cadastramentos de impressões digitais serem obrigatórios para votar nas eleições gerais de 2026. Esta decisão cabe ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, conforme Moraes, "há uma expectativa", mas não há certeza desta obrigatoriedade. Ainda de acordo com o desembargador, a medida pode ser adotada pelo TSE até maio do ano que vem, quando se encerra o período de cadastramento de eleitores junto à Justiça Eleitoral.

Outra questão destacada é o baixo índice de cadastros biométricos em Porto Alegre, onde 31,45% das pessoas aptas a votar ainda não compareceram ao serviço. Com percentual ainda menor que a Capital, está o município de Bagé, com 59,39% de eleitores cadastrados. Por outro lado, se aproximam dos 100% de registros biométricos Boa Vista do Sul - 98,66% -, Coronel Pilar - 98,11% -, e Doutor Ricardo - 97,90%. No Brasil, a média é de 85,05%, ou seja, 1,65 ponto percentual superior ao índice do RS.