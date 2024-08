Eduardo Leite ameniza críticas ao governo federal, mas cobra menos burocracia

cobrou menos burocracia nos programas já anunciados. Lula cumpre agenda no RS nesta sexta-feira (16) e deve se encontrar com o chefe do Executivo gaúcho.



Logo após reunião de Leite no Palácio Piratini com o Conselho do Plano Rio Grande – de reconstrução do Estado -, o governador afirmou, em entrevista coletiva, que as críticas à atuação da União não são pessoais, mas sim pela dificuldade do acesso da população e de empresas aos programas de crédito e de manutenção de emprego e renda. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), amenizou nesta quarta-feira (14) as recentes críticas ao governo Luís Inácio Lula da Silva (PT) nas ações de reconstrução do Estado após as enchentes de maio, mas cobrou menos burocracia nos programas já anunciados. Lula cumpre agenda no RS nesta sexta-feira (16) e deve se encontrar com o chefe do Executivo gaúcho.

“Não estou fazendo nenhuma crítica pessoal a ministro ou a presidente da República, a quem eu sempre disse que vejo disposição, vejo interesse genuíno de ajudar. Presidente vai vir pela quinta ou sexta vez ao Rio Grande do Sul, tem vindo, tem dialogado. Acredito na boa intenção do presidente no comando que ele tem dado aos seus ministros para ajudar o Rio Grande do Sul”, disse o governador.



Leite, entretanto, ponderou: “De outro lado, o fato é que estas ajudas não estão chegando na forma como elas estão sendo apresentadas. Elas não se operacionalizam concretamente”. As críticas do governador gaúcho à atuação do governo federal se concentraram justamente na burocracia dos programas anunciados.



“Já são mais de 100 dias (desde a catástrofe) e não são endereçadas todas as soluções, e quando são endereçadas e anunciadas elas têm burocracias gigantescas impedindo o acesso. É o nosso dever expor isso para chamar a atenção para que sejam feitos os ajustes e consigamos, assim, ter o atendimento às necessidades da nossa população”, afirmou Leite.



Sobre a agenda de Lula no RS nesta sexta, o governador confirmou que acompanhará o presidente e reportará a ele estas dificuldades burocráticas constatadas nesta quarta-feira. “Não é, de maneira nenhuma, fazer oposição. Nós agradecemos as medidas que foram feitas, e foram feitas muitas medidas – de recursos junto ao BNDES, de recursos do Pronampe”, disse Leite.