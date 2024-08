Pagamentos de compensação de perdas do ICMS e precatórios ao RS serão antecipados

Após audiência de conciliação com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) afirmou nesta terça-feira (13) que serão formalizadas e homologadas as antecipações dos pagamentos do governo federal ao Estado de R$ 680 milhões em compensações de perdas de ICMS em função das enchentes de maio e mais R$ 4,5 bilhões em precatórios, que seriam pagos apenas em 2025. No encontro com o magistrado, Leite também tratou da dívida do RS, no âmbito da ação da OAB/RS que pede a extinção dos valores devidos.



“Ele (Fux) abriu essa mesa de negociações que encaminhará acordos. Já tem um primeiro acordo em relação aos precatórios e a antecipação do pagamento da compensação das perdas de ICMS, que seria feito só no ano que vem, vai ser agora”, disse o governador após o reunião com Fux. Este encaminhamento ocorre após acordos firmados na primeira audiência de conciliação, realizada em junho.

Abordando a questão da dívida do RS com a União, Leite afirmou que “existem argumentos tecnicamente robustos” na ação da OAB/RS que pede a anistia do aporte devido. “Se busca o reconhecimento de que a dívida já foi paga. Este é o pedido que a Ordem faz na sua petição. Existem argumentos tecnicamente robustos nesta ação, que sustentam que a forma como a União aplicou juros não poderiam, constitucionalmente, serem feitos”, disse o governador.