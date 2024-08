Lula e autoridades lamentam a morte do economista

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou pesar , ontem, aos 96 anos, em São Paulo. Em nota, Lula lembrou também da morte da economista Maria da Conceição Tavares, em junho, e afirmou que o Brasil perdeu "duas referências do debate econômico no País". "Fica o legado do trabalho e pensamento dos dois, divergentes, mas ambos de grande inteligência e erudição, para ser debatido pelas futuras gerações de economistas e homens públicos." O presidente, ontem, aos 96 anos, em São Paulo. Em nota, Lula lembrou também da morte da economista Maria da Conceição Tavares, em junho, e afirmou que o Brasil perdeu "duas referências do debate econômico no País". "Fica o legado do trabalho e pensamento dos dois, divergentes, mas ambos de grande inteligência e erudição, para ser debatido pelas futuras gerações de economistas e homens públicos."

LEIA TAMBÉM: Economistas lamentam a morte de Delfim Netto

E prosseguiu: "Durante 30 anos eu fiz críticas ao Delfim Netto. Na minha campanha em 2006, pedi desculpas publicamente porque ele foi um dos maiores defensores do que fizemos em políticas de desenvolvimento e inclusão social que implementei nos meus dois primeiros mandatos. Delfim participou muito da elaboração das políticas econômicas daquele período. Quando o adversário político é inteligente, nos faz trabalhar para sermos mais inteligentes e competentes", disse Lula.

O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), também prestou suas condolências. "Profundo conhecedor das ciências econômicas, ocupou papel altivo na história do Brasil desde 1967, quando se tornou, aos 38 anos, o mais jovem ministro do País."

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barros, em nome da corte, manifestou pesar e destacou sua trajetória. "Nos períodos mais recentes após a redemocratização, foi conselheiro econômico de mais de um governo e atuou em projetos de inclusão social que levaram ao desenvolvimento econômico do País."

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, publicou em sua conta no X (antigo Twitter) um pedido de respeito ao ex-chefe do ministério e prestou condolências à família. "O professor Antônio Delfim Netto merece respeito por ter se dedicado ao progresso econômico brasileiro. Meus sentimentos aos amigos e familiares", diz o post.

O Banco Central divulgou nota expressando pesar. Segundo a autoridade monetária, o economista dedicou seus maiores esforços a garantir um crescimento sustentável para o País. "Mente livre de amarras, o economista Delfim Netto marcou sua vida profissional e acadêmica pelo pioneirismo."