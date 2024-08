Lula lamenta morte do ex-ministro da Fazenda Delfim Netto

Luiz Inácio Lula da Silva, se manifestou nesta segunda-feira (12) sobre o ex-deputado e ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Durante 30 anos eu fiz críticas ao Delfim Netto. Na minha campanha em 2006, pedi desculpas publicamente porque ele foi um dos maiores defensores do que fizemos em políticas de desenvolvimento e inclusão social que implementei nos meus dois primeiros mandatos. Delfim participou muito da elaboração das políticas econômicas daquele período. Quando o adversário político é inteligente, nos faz trabalhar para sermos mais inteligentes e competentes". O presidente da República,se manifestou nesta segunda-feira (12) sobre o ex-deputado e ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Delfim Netto, que morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 96 anos, em São Paulo, em decorrência de complicações de saúde. "Na minhado que fizemos em políticas de desenvolvimento e inclusão social que implementei nos meus dois primeiros mandatos. Delfim participou muito da elaboração das políticas econômicas daquele período. Quando o adversário político é inteligente, nos faz trabalhar para sermos mais inteligentes e competentes".

Segundo Lula, "em um curto espaço de tempo, o Brasil perdeu duas referências do debate econômico no país: Delfim Netto e Maria da Conceição Tavares. Fica o legado do trabalho e pensamento dos dois, divergentes, mas ambos de grande inteligência e erudição, para ser debatido pelas futuras gerações de economistas e homens públicos. Meus sentimentos aos familiares, amigos e alunos de Delfim Netto".



Delfim Netto foi ministro da Fazenda de 1967 a 1974, quando o País experimentou forte expansão econômica, período conhecido como "milagre econômico". Também foi ministro do Planejamento entre 1979 e 1985. Com o fim do regime militar, Delfim Netto participou das eleições para a Câmara dos Deputados, onde exerceu cinco mandatos consecutivos (de 1987 a 2007). Ele foi um dos deputados constituintes – parlamentares que participaram da Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988), que elaborou a nova Constituição, que entrou em vigor em 1988.

Na Câmara dos Deputados, Delfim Neto foi relator da proposta que criou a Emenda Constitucional 37, que prorrogou a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) até 2005. O tributo incidia sobre movimentações bancárias e vigorou no Brasil por 11 anos. O ex-deputado federal também participou da comissão especial que discutiu a reforma tributária em 2004 e do colegiado que analisou a proposta que deu origem à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).