Apesar da enchente, arrecadação de ICMS em julho supera média histórica no RS; entenda

A arrecadação de ICMS no Rio Grande do Sul ultrapassou R$ 4,5 bilhões em julho. Este imposto é a principal fonte de tributos do Estado e, no mês passado, alcançou valores superiores à média histórica, mesmo em um momento de perdas tributárias após as enchentes. Para se ter noção, foi arrecadado R$ 1,24 bi a mais que em maio - período mais crítico da calamidade - e R$ 932 milhões a mais que em junho.

Os resultados positivos na arrecadação do ICMS não param por aí. Apesar da catástrofe climática, o total acumulado deste imposto nos primeiros sete meses do ano supera em quase R$ 3 bilhões os valores do ano passado no mesmo período. Foram registrados R$ 27,7 bi de janeiro a julho deste ano, ante os R$ 24,9 bi em 2023.

De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), esta alta arrecadatória tem mais relação com o resultado negativo do primeiro quadrimestre de 2023 - considerado um dos piores da história - do que propriamente com uma realidade otimista neste ano.

O Estado sofreu impacto negativo na arrecadação dos primeiros meses do ano passado por conta das leis que mudaram o cálculo de tributação de combustíveis. Além disso, foi prejudicado por não arrecadar a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da energia elétrica. A primeira medida foi revogada em meados de 2023, o que compensou a receita arrecadada do Rio Grande do Sul no fechamento do ano. Já a segunda voltou à base do cálculo do ICMS em 2024, após decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

Em nota à reportagem, a Sefaz disse que, em função dessas mudanças na tributação de ICMS, o início de 2023 foi um dos piores em arrecadação "não só no Rio Grande do Sul, mas em todo País". O vice-governador gaúcho Gabriel Souza (MDB), em recente entrevista ao Jornal do Comércio, reiterou a afirmação: "O primeiro quadrimestre de 2023 foi o pior da história da arrecadação do Rio Grande do Sul, em virtude das leis complementares de julho de 2022 que mudaram a forma de tributação da gasolina".