Jair Bolsonaro chega ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (24)

Na sexta-feira (26), ele estará na capital Porto Alegre, onde participará da convenção partidária do PL O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visitará o Rio Grande no Sul para cumprir uma série de agendas pelo Estado., ondeque confirmará a candidatura da tenente-coronel Betina Worm como vice na chapa encabeçada pelo atual prefeito Sebastião Melo (MDB). O evento acontece a partir das 18h na Casa do Gaúcho, no bairro Praia de Belas.

LEIA TAMBÉM: PL indica vice de Melo para campanha de reeleição em Porto Alegre

Bolsonaro deve chegar ao Estado ainda na quarta-feira (24). Além de Porto Alegre, ele deve aproveitar a viagem para visitar importantes colégios eleitorais gaúchos em agendas rápidas. Está confirmada sua ida a Canoas, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul. Além disso, há a possibilidade do ex-presidente visitar outras cidades da Região Metropolitana, incluindo Alvorada, Gravataí e Cachoeirinha.