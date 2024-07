Bolsonaro vai estar na convenção do PL em Porto Alegre

O Partido Liberal (PL) anunciou neste domingo (21) que irá realizar a convenção partidária na próxima sexta-feira (26). O evento contará com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro e ocorrerá na Casa do Gaúcho, localizada na rua Otávio Francisco da Rocha, nº 301. Marcado para ocorrer às 18h, o partido conservador realizará o evento no mesmo dia e horário da federação formada pelo PSOL e Rede.