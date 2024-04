O governador Eduardo Leite (PSDB) pediu apoio do Ministério da Defesa para socorrer as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Em um post na rede social X, antigo Twitter, Leite disse que conversou também com o Comandante Militar do Sul para que sejam disponibilizados profissionais e equipamentos para ajudar no atendimento aos moradores em áreas afetadas.

"Como alertamos, a chuva avança e se intensifica por todo o RS. Já temos alagamentos em algumas regiões e nossas forças de segurança estão atuando em resgates e apoio à população. Nesse momento, o mais importante é evitar risco e se proteger. Emergências: ligue 190 e 193", postou o governador.

Conversei com o Min Defesa e com o Comandante Militar do Sul para disponibilização de efetivo, embarcações e helicópteros para regiões mais afetadas pela chuva. O apoio das Forças Armadas, somando com nossa Def Civil, Bombeiros e Brigada, será essencial nesse momento crítico. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) April 30, 2024

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias provocaram morte e estragos em diversas cidades. Um óbito já foi confirmado até o momento, na cidade de Paverama , onde um homem morreu após o carro em que estava ser arrastado pela correnteza. Outro ocupante do veículo é procurado pelos Bombeiros.