"Estamos vivendo o caos novamente", diz o prefeito de Roca Sales

"Na verdade, a gente tá vivendo um verdadeiro caos novamente. Estamos com todos os acessos que vão pro interior e do interior que vem pra cidade, obstruídos", afirmou Amilton Fontana (MDB), prefeito de Roca Sales. As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul provocaram deslizamento de terra sobre duas casas na localidade de Pinheirinho.

Segundo o prefeito, uma das residências estava desocupada mas na outra havia uma família. Fontana diz que até o momento uma mulher foi soterrada. O Corpo de Bombeiros teve dificuldades para chegar ao local devido aos bloqueios nas estradas. Equipes trabalham para retirar a terra e apurar se há mais vítimas.

• LEIA TAMBÉM: Chuva causa pelo menos uma morte em Paverama

Localizada no Vale do Taquari, Roca Sales foi uma das cidades atingidas pelas cheias de setembro do ano passado. Na ocasião, mais de 10 pessoas morreram no município.