Homem morre arrastado pela correnteza em Paverama

Uma pessoa morreu arrastada por um carro na cidade de Paverama no Vale do Taquari. Segundo a Defesa Civil, a vítima, um homem de 69 anos, tentava atravessar de carro uma área alagada e o veículo teria sido arrastado pela força da correnteza. Havia outro ocupante no veículo, um homem de 65 anos, que está desaparecido. As buscas seguem sendo realizadas.

Até as 8h da manhã desta terça-feira, (30), 65 municípios haviam reportado à Defesa Civil estadual algum tipo de dano ou ocorrência decorrente das chuvas intensas. Ocorreram também vendavais, descargas elétricas, movimentos de massa, queda de granizo, alagamentos em áreas urbanas e transbordamento de córregos, arroios e rios em diversos municípios e, ainda, interrupções de estradas em razão de queda de barreiras e outros danos.

Segundo a Defesa Civil, há 127 pessoas em abrigos públicos no Estado e outras 107 desalojadas (que saíram de casa e procuraram abrigo em casas de parentes e amigos).



A Defesa Civil orienta a população a adotar medidas preventivas como permanecer em casa, se puder, evitar atravessar áreas alagadas ou inundadas e procurar prestar auxílio a pessoas vulneráveis (idosos, pessoas doentes ou com dificuldade de mobilidade).



Quem mora em áreas consideradas de risco deve procurar a Defesa Civil da cidade para saber quais as medidas devem ser adotadas para garantir a sua segurança e de sua família.



Em caso de emergência, a orientação é ligar para a Brigada Militar no telefone 190, ou o Corpo de Bombeiros Militar, no 193.