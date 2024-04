Pista afunda na BR 290; confira pontos com bloqueios nas estradas do RS

Atualizado às 9h49min

Os motoristas que trafegam pelas estradas do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (30) devem ter atenção a pontos de bloqueio e água na pista em vários trechos. As fortes chuvas que atingem o Estado desde a segunda-feira (29) provocaram até o momento a morte de uma pessoa e diversos transtornos como queda de barreiras, de pontes e outros transtornos.

A BR 290 está totalmente bloqueada no Km 192 após o afundamento da pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), alternativa é fazer o desvio pela ERS 401 e BR 470 (não pavimentada).

Confira os trechos com bloqueios nas rodovias estaduais:

ERS 130, KM 37/ Venâncio Aires - Bloqueio total, erosão da pista.

ERS 431, KM 22/ São Valentim do Sul - Bloqueio total, ponte cedeu.

ERS 421, KM 18/Forquetinha - Bloqueio total, água sobre a pista.

RSC 153, KM 303/ Santa Cruz do Sul - Bloqueio total, deslizamento de terra.

ERS 129, KM 78/ Encantado - Bloqueio total, deslizamento de terra.

ERS 129, KM 66/ Acesso a Roca Sales - Bloqueio total, água sobre a pista.

ERS 130, KM 94/ Encantado - Bloqueio total, queda de barreira.

ERS 511, KM 04/ Arroio Grande - Bloqueio total, pista submersa.

RSC 287, KM 135/ Candelária - Bloqueio total, pista submersa.

RSC 453, KM 75/ Boa Vista do Sul - Bloqueio total, queda de barreira.

ERS 348, KM 37/ Faxinal do Soturno - Bloqueio total, queda da cabeceira da ponte.

RSC 287, KM 202/ Restinga Seca - Bloqueio total, pista submersa.

ERS 030, acesso 9060, KM 03/ Caraa - Bloqueio total, acesso ao Município por via secundária, local sinalizado.

VRS 502, KM 09/ Cachoeira do Sul - Bloqueio total, pista submersa.



Bloqueio parcial:



ERS 491, KM 05/ Marcelino Ramos - Bloqueio parcial, DAER liberou em meia pista.

ERS 431, KM 25/ São Valentim do Sul - Bloqueio parcial, a pista cedeu devido erosão.

VRS 826, KM 11/ Alto Feliz - Bloqueio parcial, erosão do asfalto e queda de barreira.

ERS 122, KM 36/ Bom Princípio - Bloqueio parcial, pista submersa.

Pontos com bloqueio nas rodovias da EGR:

Na ERS-129, no km 71, em Encantado, há água sobre a pista.

Pontos com bloqueio nas estradas federais:

BR 116 entre km 175 e km 181 - Bloqueio total em Nova Petrópolis - Devido às chuvas torrenciais das últimas 24 horas, a equipe de obras optou por bloquear a rodovia BR-116 em ambos os sentidos, sem previsão de normalização.



BR 290 km 132 - Bloqueio total em Eldorado do Sul após rompimento de galeria pluvial. Sem previsão de liberação

.

BR 386 km 304 - em Pouso Novo - queda de barreira com bloqueio total no sentido POA x INT.



BR 386 km 307 - em Pouso Novo - queda de barreira com bloqueio total nos dois sentidos.



BR 386 km 311 - em Marques de Souza - queda de barreira com bloqueio total no sentido INT x POA - Trânsito em sistema de “pare e siga” pela pista contrária.