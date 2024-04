Principais rios do Rio Grande do Sul apresentam níveis muito acima da média

A Defesa Civil do RS emitiu um alerta na manhã desta terça-feira (30) para o Rio Jacuí, que está em elevação a partir de Cachoeira do Sul. Fortes chuvas atingem o Rio Grande do Sul desde a segunda-feira (29), provocando alagamentos, elevações de rio, interrupções de estradas e outros transtornos.

O Rio Caí já passou da cota de inundação em São Sebastião do Caí. Em uma hora, o nível do rio subiu 24cm e está em 12,44m. Pelo menos 35 famílias deixaram suas casas e foram alojadas no Ginásio de esportes do Bairro Rio Branco. São 84 adultos e 16 crianças.

A cidade de Gravataí voltou a receber uma grande quantidade de chuva nos últimos dias. Em 96h, choveu no município 199mm, 74,56% acima do esperado para todo o mês de abril, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

O Rio Gravataí está com 3,26m e em elevação gradual, o nível normal é de 2,60m. O município não tem desabrigados ou desalojados até o momento.

Em São Leopoldo, a última atualização, realizada às 9h30 da manhã desta terça-feira (30), apontou que o nível do Rio dos Sinos chegou a 4 metros.