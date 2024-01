Adolfo Brito reforça compromisso com agricultura durante posse na ALRS

O deputado estadual Adolfo Brito (PP) foi empossado presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para o ano de 2024 em sessão solene realizada no Plenário 20 de setembro na data de hoje (31). Ao assumir o cargo, Brito prometeu mais uma vez priorizar temas como piscicultura, reservação d’água e sistemas de irrigação ao longo do ano.

“Esse será o nosso mote esse ano. Chega de dependermos só de São Pedro. Quantas culturas e quantas safras nós já perdemos? Nos últimos 5 anos perdemos 3 safras cheias, praticamente. Tem agricultor que abandonou a propriedade, tem jovem que não permanece mais no interior e nós estamos aqui, às vezes discutindo coisas banais. Por isso, nós precisamos achar o viável, não queremos de jeito nenhum agredir o meio ambiente, nós queremos viabilizar um projeto para que os pequenos e médios produtores possam ter açudes para irrigar suas propriedades quando não houver chuva”, afirmou Brito durante o primeiro pronunciamento na presidência do Legislativo.

“Esse é um projeto de Estado. Nós precisamos fazer o projeto possível para atender os agricultores. Precisamos dar a oportunidade de produzir. É isso que o estado precisa, aumentar a produção”, complementou. Ele ainda citou como referência o modelo de irrigação por gotejamento de Israel, país que visitou recentemente.

Durante coletiva de imprensa realizada logo após o evento, Brito garantiu que a agenda das sessões legislativas não deve ser atrapalhada por campanhas em ano eleitoral, sendo organizada de maneira a possibilitar a viagem dos deputados aos seus redutos eleitorais.

baixa produtividade da Assembleia em 2023, o no com menos projetos votados nas últimas duas décadas Questionado pela reportagem sobre a, o, Brito responsabilizou os próprios membros do legislativo. “Depende muito da pauta que foi estabelecida e das discussões das comissões. Então depende muito do interesse dos deputados que estão propondo o projeto. Tem projetos que estão há anos na Assembleia, mas que não tiveram mobilização para a votação em plenário”, explicou.

Entre as autoridades, estiveram presentes o governador Eduardo Leite (PSDB), o vice-governador Gabriel Souza (MDB), o prefeito Sebastião Melo (MDB), o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre Mauro Pinheiro (PL), a presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz. Também compareceram os presidentes estaduais dos partidos Progressistas (PP), deputado federal Covatti Filho, e Partido Liberal (PL), deputado federal Giovani Cherini. Os ex-governadores Jair Soares (PP) e Ranolfo Vieira Jr. (PSDB) igualmente acompanharam a cerimônia.