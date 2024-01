Zanchin finaliza gestão de obras internas e defesa da educação na Assembleia gaúcha

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado estadual Vilmar Zanchin (MDB), aos poucos vai se despedindo do cargo. No dia 31, Adolfo Brito assume o comando da Mesa Diretora para conduzir os trabalhos legislativos durante 2024. Nesta terça-feira (23), Zanchin apresentou uma balanço de sua gestão.

A presidência de Zanchin. A principal delas foi a do Plenário 20 de Setembro, uma realização completa do espaço onde ocorrem as votações dos deputados, com custo total de pouco mais de R$ 4 milhões.No final do ano passado, o deputado ainda encaminhou as, cujas obras devem iniciar ainda neste ano. Também deixou encaminhada a troca no sistema dos elevadores atuais (R$ 1,4 milhão), reformas de banheiros (R$ 900 mil), contratação do projeto executivo para novos elevadores (R$ 354 mil o projeto e obra estimada em R$ 10 milhões), novo estúdio multimídia da TV Assembleia (R$ 340 mil), novo acesso interno (R$ 374 mil) e a finalização do Plano de Prevenção Contra Incêndio - PPCI (R$ 780 mil).“Cuidamos muito da estrutura física que abriga a Assembleia, que é um patrimônio da sociedade gaúcha. Destaco a reforma no plenário, que é o espaço onde a sociedade vai ter condições melhores de acompanhar as sessões onde são votadas as leis no nosso Estado”, disse Zanchin.Sua gestão, que, em consonâncias com o governo Eduardo Leite (PSDB), que após a eleição elegeu a educação com a principal bandeira do atual mandato, buscou colocar o ensino gaúcho também como prioridade do Parlamento.Durante 2023, o movimento promoveu uma série de debates em todas as macrorregiões do Rio Grande do Sul, a partir dos quais foi originado o Marco Legal da Educação, que pretende construir uma política pública perene e de Estado para a área, com diretrizes, metas e indicadores a serem perseguidos pelos próximos anos.“O movimento pela educação é o grande legado que deixamos para a sociedade gaúcha, na medida em que discutimos um tema tão imirante para o futuro do RS e também para recuperarmos indicadores que no passado nos davam orgulho e em que éramos referência. Fizemos um trabalho de construção de uma legislação, com a participação de todas as bancadas, lideranças da sociedade civil e aprovação expressiva no plenário. a Assembleia colocou a educação no centro do debate”, defendeu Zanchin.O movimento culminou na aprovação de um pacote de projetos voltados para a área da educação no final do ano passado - entre eles, o Marco Legal da Educação.