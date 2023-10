RS é líder em financiamento de projetos de irrigação no Brasil

O Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ficou em primeiro lugar no ranking do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) de instituições credenciadas no Programa de Financiamento à Agricultura Irrigada e ao Cultivo Protegido (Proirriga). A informação é da assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

De acordo com a pasta, foram 96 operações aprovadas e R$ 54,3 milhões liberados para projetos de irrigação na agricultura de janeiro a setembro de 2023. Os números colocam o RS como estado com mais incentivo a linhas de irrigação do Brasil.

O Proirriga tem por objetivo desenvolver a agropecuária sustentável e incentivar a utilização de estruturas de produção em ambiente protegido, em especial da fruticultura em climas temperados, através do financiamento de todos os itens para irrigação, incluindo infraestrutura elétrica e construção de reservatórios de água.

Ainda conforme a Sedec, os recursos disponibilizados pelo Badesul por meio do programa apoiam e incentivam o investimento em técnicas econômicas e ambientalmente sustentáveis, minimizando o risco na produção e aumentando a oferta de produtos agropecuários. Para o secretário Ernani Polo, ser o primeiro lugar no ranking demonstra o trabalho consistente que a agência de fomento vem fazendo pelo desenvolvimento econômico do setor agrário gaúcho. “Isso demonstra a capacidade do Estado de financiar projetos e contribuir com o progresso e a modernização do agronegócio do Estado”, ressaltou.

“A conquista da primeira colocação do Badesul no ranking nacional dos repassadores do BNDES PROIRRIGA demonstra o propósito do Badesul com a modernização, inovação e desenvolvimento do Agronegócio no Rio Grande do Sul. O Agro possui grande relevância para nossa instituição e para o estado, representando atualmente 30% da carteira ativa do Badesul”, destaca o presidente do Badesul Claudio Gastal.