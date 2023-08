Expointer prevê incentivos fiscais aos produtores rurais para investimentos na implantação de sistemas de irrigação nas culturas agrícolas, em especial de milho e soja. De acordo com o presidente do Simers, Claudio Bier, a proposta já foi entregue para análise do governador Eduardo Leite, que criou um grupo de trabalho para verificar a viabilidade da proposta. O Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Simers) apresentou, nesta terça-feira (29), na, o projeto de Fundopem da irrigação, que, em especial de milho e soja. De acordo com o, que criou um grupo de trabalho para verificar a viabilidade da proposta.

A aplicação do projeto é motivada pelos longos períodos de seca e estiagem que o Estado vem enfrentando nos anos recentes. Segundo o presidente do Simers, o objetivo “é oferecer uma forma de enfrentamento e superação aos longos períodos de estiagem que têm assolado os verões em território gaúcho e, só em 2022, gerou um impacto econômico negativo de R$ 115 bilhões em toda a cadeia do agronegócio, segundo dados da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul)”.

A proposta apresentada por Claudio Bier prevê subsídio concedido aos produtores rurais pelo período máximo de 8 anos, que será repassado aos produtores rurais na forma de crédito fiscal presumido de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O financiamento total será limitado a até 50% do valor dos investimentos fixos previstos no projeto. A elaboração do material foi realizada pelo ex-secretário da Fazenda, Luiz Antônio Bins.

O presidente do sindicato apresentou a proposta de Fundopem da irrigação aos secretários da Fazenda, Pricilla Maria Santana, e da Agricultura, Giovani Feltes. Bier afirma que, após a Expointer, também abordará o projeto com o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo. Claudio Bier acredita que o material entregue poderá passar por alterações, mas afirma o desejo do sindicato para que o esboço do projeto apresentado se mantenha.