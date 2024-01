Adolfo Brito assume presidência da Assembleia Legislativa em 31 de janeiro

O deputado estadual Adolfo Brito, 73 anos, natural de Sobradinho, toma posse nesta quarta-feira, 31 de janeiro, como novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Pelo sistema de rodízio no comando da Mesa Diretora, as quatro maiores bancadas eleitas assumem o cargo por um ano ao longo da legislatura.

Ao Partido Progressistas (PP), coube o ano de 2024, e Brito foi o escolhido da bancada do PP. Ele vai substituir Vilmar Zanchin (MDB), que presidiu o Parlamento gaúcho em 2023.

Em seu oitavo mandato consecutivo como deputado estadual, Adolfo Brito é considerado o decano da Casa, além de um dos parlamentares mais longevos da história do Parlamento gaúcho. Agora, 30 anos depois de sua primeira eleição a deputado estadual em 1994, assumirá a presidência da Assembleia na quarta-feira, às 14h, em solenidade no Plenário 20 de Setembro.

Reservação de água e irrigação serão prioridades

O futuro presidente da Assembleia Legislativa já definiu como plataforma de atuação na sua gestão no Legislativo gaúcho em 2024 a reservação de água, a irrigação e a piscicultura. "A reservação de água é muito importante para o Rio Grande do Sul, porque vai fomentar a economia do Estado", destaca o deputado.

Segundo Brito, o governo do Estado tem todo interesse no projeto. O parlamentar disse que foi, acompanhado da bancada do PP, conversar com o governador Eduardo Leite (PSDB) sobre o assunto. "Temos apoio do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) para viabilizar o que for possível, sem agredir o meio ambiente. Vamos conversar também com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura e com a Farsul", ressalta. Também estarão na rodada de conversas prefeitos e a Federação das Associações de Municípios (Famurs).

Segundo Brito, a ideia de sua gestão é realizar pelo menos seis debates sobre o tema reservação de água e irrigação ao longo de 2024, em diferentes regiões do interior do Estado, finalizando com um encontro em Porto Alegre.

Conforme o parlamentar, a reservação de água não é necessariamente cara e pode ser feita com a construção de açudes. "Para a aquisição de equipamentos é que vamos trabalhar com governo do Estado para a adoção de linhas de crédito", acrescenta.

Segundo o deputado, o Banrisul abriu uma linha de crédito específica para reservação de água que beneficiaria cerca de 1.500 produtores, mas apenas 300 produtores acessaram o programa. Conforme Brito, o governo do Estado tem o programa, porém, poucos agricultores se interessaram. "Precisamos ter divulgação do programa e suas vantagens para os produtores", explica.

Sobre o ano eleitoral, Brito disse que as eleições municipais não irão atrapalhar a realização dos encontros regionais propostos para debater os temas da sua gestão nem os trabalhos da Assembleia. "Vamos fazer um cronograma que não atrapalhe as eleições municipais. E cumprir nosso papel normalmente, com a observância dos prazos estabelecidos", ressalta.

O deputado afirmou que os parlamentares sabem da importância de dar sequência às pautas e discussões da Assembleia Legislativa. "Diversos deputados possuem uma agenda forte em seus municípios e certamente estarão apoiando seus candidatos. Porém, isso não vai gerar qualquer dificuldade para a pauta normal do Legislativo", acrescenta.

Brito apresentou as propostas para sua gestão durante visita ao Jornal do Comércio na tarde desta segunda-feira (29), quando foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero. Na oportunidade, o deputado entregou o convite para a posse e também adiantou alguns nomes de sua equipe, que o acompanharam no encontro no JC: Gustavo Machado, que será superintendente de Comunicação; Daniel Germano, futuro diretor de Jornalismo; e Jaqueline Nunes, que será a chefe de gabinete da Presidência da Assembleia.