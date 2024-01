Bancada gaúcha deve cobrar Equatorial na Aneel após falta de energia

bancada gaúcha no Congresso Nacional deve cobrar a CEEE Equatorial junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) pelo reestabelecimento da energia nos diversos pontos sem luz após o forte temporal que atingiu o Rio Grande do Sul tempestade ainda pode cair em território gaúcho também nesta quarta no Congresso Nacional devepelo reestabelecimento da energia nos diversos pontos sem luz após ona noite desta terça-feira (16). A previsão é de que uma nova(17).

A bancada composta por deputados federais e senadores do Rio Grande do Sul emitiu uma nota se solidarizando com as vítimas das chuvas e afirmando estar em contato com autoridades do Estado, além da cobrança à empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no RS.

"Seguimos em contato direto com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), o governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), e as autoridades responsáveis no atendimento às demandas geradas pela queda de árvores e alagamentos. Também estamos cobrando a empresa responsável para que a energia seja restabelecida o mais rápido possível, e iremos tratar esse assunto junto a Aneel. O retorno à normalidade tem exigido esforços conjuntos devido ao grande impacto causado pelo evento climático sobre o Estado", diz o texto, assinado pela coordenador da bancada gaúcha, deputada Any Ortiz (Cidadania), e pelo deputado Marcel van Hattem (Novo), presidente da Comissão Externa destinada a acompanhar os Danos Causados pelas Enchentes no RS.

Ainda através de nota, os parlamentares propõem discutir caminhos para incrementar o aparato de prevenção no Rio Grande do Sul. "Em um segundo momento, vamos continuar o trabalho que discute no Congresso a melhoria do sistema de prevenção e alertas destes eventos climáticos com o intuito de reduzir os danos à população", segue o comunicado.