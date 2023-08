Vereadora de Porto Alegre quer revogar o Dia da Democracia

A vereadora Comandante Nádia (PP) protocolou um pedido para que junto da revogação do Dia

do Patriota seja revogado também o Dia da Democracia, instituído para a mesma data (8 de

janeiro), através de um projeto de autoria do vereador Aldacir Oliboni (PT). O texto havia sido aprovado no dia 12 de junho.

"Nós estamos propondo e nos mobilizando para que o meu pedido seja votado em bloco com a

proposta da (vereadora) Karen Santos (PSOL). Afinal, o dia 8 de janeiro não é um dia de comemoração, mas de vergonha e investigação", comentou a vereadora do Progressistas.

Em entrevista concedida pelo presidente da Câmara, Hamilton Sossmeier (PTB), foi confirmado que todas bancadas da câmara optaram por revogar o Dia do Patriota.

A lei que ganhou repercussão negativa e gerou debate em nível nacional sobre a existência da data foi redigida pelo ex-vereador Alexandre Bobadra (PL), cassado por mal uso de dinheiro público e substituído pelo vereador Cláudio Conceição (União Brasil).