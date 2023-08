Após polêmica, vereadores de Porto Alegre decidem votar a revogação do Dia do Patriota

Os vereadores da Capital discutiram, em sessão extraordinária da Câmara Municipal, realizada no início da tarde desta segunda-feira (28), a revogação do projeto de lei (PL) que institui o Dia do Patriota

em Porto Alegre na data do 8 de janeiro, que é cercada de polêmicas devido a depredação do

patrimônio público nas casas dos Três Poderes em Brasília (DF). Em entrevista concedida pelo

presidente da Câmara, Hamilton Sossmeier (PTB), foi confirmado que todas bancadas da

câmara optaram por revogar o Dia do Patriota.



A lei que ganhou repercussão negativa e gerou debate em nível nacional sobre a existência da data foi redigida pelo ex-vereador Alexandre Bobadra (PL), cassado por mal uso de dinheiro público e substituído pelo vereador Cláudio Conceição (União Brasil).

O projeto de anulação é de autoria da vereadora Karen Santos (PSOL). Sossmeier indicou que

a Câmara foi coesa na decisão: "Houve um acordo da grande maioria dos líderes (de bancada)

para pegarmos esse mesmo projeto e tirar dois parágrafos".

LEIA TAMBÉM: Vereadora de Porto Alegre quer revogar o Dia da Democracia



Ao ser questionado sobre quais trechos foram retirados da lei, Sossmeier respondeu: "Tem

parágrafo que refere-se a um ex-presidente e também a partidos. Então, aí houve um consenso

que esse não é o momento de trazer pauta ideológica para o projeto, mas revogá-lo".

O projeto da vereadora passará pela comissões da câmara até esta terça-feira (29) para que a revogação seja votada em definitivo na sessão ordinária de quarta-feira (30).