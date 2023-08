Cláudio Conceição assumirá cadeira de vereador cassado na Câmara de Porto Alegre

Após a anulação dos votos computados ao vereador cassado Alexandre Bobadra (PL), o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) informou nesta quarta-feira (23) que. O TRE-RS realizou um reprocessamento do quociente eleitoral e partidário para a definição do novo vereador. A, às 11h, no Salão Nobre Dilamar Machado da casa legislativa.após acusação de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. O parlamentar ainda pode protocolar recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar reverter a decisão. O vereador cassado foi eleito em 2020 pelo extinto Partido Social Liberal (PSL), assim como seu substituto Conceição.

O TRE-RS anulou os 4.703 votos que Bobadra recebeu nas eleições municipais de 2020. Após, foi realizado um reprocessamento do quociente eleitoral e partidário. O cálculo é feito a partir da. O resultado apresentado pelo tribunal, depois da anulação das cédulas do vereador cassado, revela quena casa legislativa. Descontando a votação de Bobadra, o PSL soma 18.774 votos, garantindo que o segundo candidato mais votado do partido no pleito de 2020, Cláudio Conceição, será o vereador que substituirá o parlamentar cassado na Câmara.Representando a Câmara, o vereador Pedro Ruas (PSOL) compareceu ao tribunal para receber a notificação da cassação de Bobadra e o anúncio do próximo parlamentar que integrará o legislativo de Porto Alegre. O documento foi entregue ao presidente da casa, Hamilton Sossmeier (PTB). “Assim que recebemos o comunicado oficial, demos prosseguimento imediato ao cumprimento da determinação da Justiça. Estamos formulando uma Resolução de Mesa, que será assinada pelos integrantes da Mesa Diretora”, afirma o presidente.Conceição se elegeu vereador suplente de Porto Alegre nas eleições municipais de 2016. O político assumiu a vereança pela primeira vez no ano posterior ao pleito e, a partir de 2018, exerceu a titularidade em decorrência do